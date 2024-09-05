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Üsküp'ten Başkan Erdoğan'a selam! "Tayyip ağabey nasıl?"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 15:59 Güncelleme: 05.09.2024 16:01
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Üsküp’ten Başkan Erdoğan’a selam! Tayyip ağabey nasıl?

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Türkçe eğitim veren Tefeyyüz İlköğretim Okulu'nu ziyaret etti. Bakan Fidan, okuldan ayrıldığı sırada kapıda bekleyen Üsküp halkı tarafından sevgiyle karşılandı. Üsküplü bir kişi, Bakan Fidan aracılığıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletti. O anlar kameralara yansıdı.

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