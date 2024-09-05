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Büyükçekmece Belediyesi'ndeki rüşvete ilişkin davada yeni gelişme

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 14:40
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Büyükçekmece Belediyesi’ndeki rüşvete ilişkin davada yeni gelişme

Büyükçekmece'de yaklaşık 8 milyar 630 milyon lira değerindeki 144 villanın sahte rapor ve rüşvetle inşa edildiği iddiasına ilişkin Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak'ın da aralarında bulunduğu 23 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

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