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THY'nin İstanbul-Tayvan seferini yapan uçağı türbülansa girdi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 17:04 Güncelleme: 05.09.2024 17:10
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THY’nin İstanbul-Tayvan seferini yapan uçağı türbülansa girdi

Türk Hava Yollarının (THY), TK24 sefer sayılı İstanbul-Taipei seferini yapan uçağın türbülansa girmesi nedeniyle 4 yolcu, 2 kabin ekibi olmak üzere 6 kişi hafif yaralandı.

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