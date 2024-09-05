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Bakan Işıkhan açıkladı: Temel amacımız çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 17:57
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Bakan Işıkhan açıkladı: Temel amacımız çocuk işçiliğinin sona erdirilmesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aileler tarlada ve bahçede çalışırken çocukların eğitimden geri kalmaması noktasında çalışmalar söz konusu. Bu çerçevede temel amacımız, çocuk işçiliğin sona erdirilmesi sürecinde çalışmalarımızı yoğunlaştırıyoruz" dedi.

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