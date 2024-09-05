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Siyonist teröristler Filistinlilerin topraklarını çalıyor!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 08:38 Güncelleme: 05.09.2024 09:04
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Siyonist teröristler Filistinlilerin topraklarını çalıyor!

7 Ekim tarihinden itibaren Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak 40 binden fazla vatandaşı katleden Siyonist İsrail'in zulmü Batı Şeria'da da devam ediyor. İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da ileri karakollar kurarak Filistinlilerin evlerini gasp ediyor.

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