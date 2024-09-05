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Hatay'da VIP israfı son buldu: Sözleşme feshedildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 08:51 Güncelleme: 05.09.2024 08:52
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Hatay’da VIP israfı son buldu: Sözleşme feshedildi

Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde bir önceki CHP'li yönetim döneminde VIP zırhlı araç için aylık 200 bin TL kira bedeli ödediği ortaya çıktı. AK Partili yeni yönetim sözleşmeyi feshederek israfı noktaladı. İşte detaylar...

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