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FETÖ'ye kıskaç! 19 ilde 34 şüpheli yakalandı

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 08:07
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FETÖ’ye kıskaç! 19 ilde 34 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye yönelik operasyonlar kararlılıkla devam ediyor. FETÖ’ye yönelik 19 ilde düzenlenen 'Kıskaç-26' operasyonlarında 34 şüpheli yakalandı.

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