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Rize'de sağanak yağış | Toprak kayması meydana geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 21:16 Güncelleme: 05.09.2024 21:19
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Rize’de sağanak yağış | Toprak kayması meydana geldi

Rize'de öğle saatlerinden itibaren etkili olan yağış nedeniyle bazı derelerin debisi yükseldi ve toprak kayması meydana geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Rize'de yarın öğlene kadar gök gürültülü sağanak beklendiği uyarısında bulundu.

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