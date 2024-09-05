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MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 21:10 Güncelleme: 05.09.2024 21:11
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MİT Başkanı İbrahim Kalın Libya Başbakanı Dibeybe ile bir araya geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid ed-Dibeybe ile iki ülke arasındaki ilişkiler, ortak öneme sahip dosyalar ve İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başta olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

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