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Başkan Erdoğan'dan OVP mesajı: "Güvenimiz ve desteğimiz tam"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 23:05 Güncelleme: 05.09.2024 23:34
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Başkan Erdoğan’dan OVP mesajı: Güvenimiz ve desteğimiz tam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün açıklanan Orta Vadeli Program'a (OVP) ilişkin yayımladığı mesajda "Bir yandan enflasyonla kararlı bir şekilde mücadele ederken, diğer yandan yatırımı, üretimi, istihdamı, ihracatı ve büyümeyi önceleyen; tarımı, sanayiyi, yüksek teknolojiyi, turizmi ve birçok farklı sektörü güçlendirecek olan OVP’ye güvenimiz ve desteğimiz tamdır. " dedi.

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