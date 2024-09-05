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Murat Ağırel'e silahlı saldırı iddiası! EGM açıkladı: 2 kişi gözaltında

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 00:32
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Murat Ağırel’e silahlı saldırı iddiası! EGM açıkladı: 2 kişi gözaltında

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), gazeteci Murat Ağırel'e silahlı saldırı gerçekleştirileceğine yönelik iddialar içeren görüntülerdeki 2 şüphelinin İzmir'de yakalandığını bildirdi.

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