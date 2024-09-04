05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

İsrail saldırılarına devam ediyor! Bir ev ateşe verildi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 23:49 Güncelleme: 04.09.2024 23:50
ABONE OL
İsrail saldırılarına devam ediyor! Bir ev ateşe verildi

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na başlattığı operasyonun 8. gününde kentteki bir evi yaktı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör