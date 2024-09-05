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Bakan Fidan VLEN ittifakı üyeleriyle bir araya geldi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:29
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Bakan Fidan VLEN ittifakı üyeleriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuzey Makedonya'da VLEN ittifakı üyeleriyle bir araya geldi.

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