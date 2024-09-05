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Kiev'de geniş çaplı değişiklik! Kabinenin yeni üyeleri belli oldu

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 19:14
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Kiev’de geniş çaplı değişiklik! Kabinenin yeni üyeleri belli oldu

Ukrayna hükümetinde geniş çaplı değişikliğe gidildi. parlamento, bugün yapılan genel oturumda kabinenin yeni üyelerini belirledi. Ukrayna'nın eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Andriy Sibiga, Dışişleri Bakanlığı'na atandı.

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