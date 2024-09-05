05 Eylül 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Karadeniz'de endişelendiren görüntüler! Rengi değişti gören dönüp bir kez daha baktı

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 19:27 Güncelleme: 05.09.2024 19:27
ABONE OL
Karadeniz’de endişelendiren görüntüler! Rengi değişti gören dönüp bir kez daha baktı

Sağanak yağışın etkili olduğu noktalardan biri de Karadeniz oldu. Trabzon'da sağanak sonrası ortaya çıkan görüntüler görenleri tedirgin etti. Yağış sonrası derelerden akan çamurlu sular kıyı taraflarında renk değişimine neden oldu. Bölgede küçük çaplı heyelanlar da meydana geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör