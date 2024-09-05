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Bakan Yardımcısı Alparslan: "Gelirimiz 60 milyara ulaşacak"

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 18:53
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Bakan Yardımcısı Alparslan: Gelirimiz 60 milyara ulaşacak

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, 2019'da 37 milyar olan turizm gelirinin bu yıl 60 milyar dolara ulaşacağını söyledi.

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