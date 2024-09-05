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Kıbrıs Türklerinin yaşadığı Rum zulmü 50. Yıl Belgeseli'nde!

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 20:13
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Kıbrıs Türklerinin yaşadığı Rum zulmü 50. Yıl Belgeseli’nde!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Türklerinin, yaşadığı Rum zulmünü yansıtan olayların anlatıldığı "50'nci Yıl Belgeseli"nin İngilizce alt yazılı versiyonunu yayımladı. Belgeselde uydurma senaryolar yerine tamamen gerçeklerin anlatıldığı vurgulandı.

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