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DEM'li belediye Diyarbakır annesini işsiz bıraktı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 08:58 Güncelleme: 05.09.2024 10:20
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DEM’li belediye Diyarbakır annesini işsiz bıraktı!

DEM'li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, PKK tarafından evladı dağa kaçırılan bünyesi çalıştırdığı anne Çiğdem Adak'ın da aralarında olduğu 11 kişiyi işten çıkardı. Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman yaptığı açıklamada "Personel fazlası var diyerek 400 kişiyi çıkardılar. Bunların yerine 600'den fazla kişiyi işe aldılar. Bu kadar insanın emeğine yazık değil mi" ifadelerini kullandı.

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