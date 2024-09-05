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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kosova'ya ziyaret

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 14:11
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Kosova’ya ziyaret

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Diaspora Bakanı Donika Grvalla-Schwarz'ın daveti üzerine Kosova'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek.

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