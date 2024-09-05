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AYM'den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili karar

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 12:57 Güncelleme: 05.09.2024 13:45
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AYM’den sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili karar

Son dakika haberi...Anayasa Mahkemesi, 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u esastan incelemeye karar verdi. 'Yürütmeyi Durdurma' talebinin de esas inceleme aşamasında karara bağlanmasına karar verildi.

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