Yarısı Bizden kampanyasına yoğun ilgi: Konutlar yükseliyor
Deprem konusunda büyük bir risk taşıyan İstanbul'daki riskli yapılarda başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyası sonrası yeni evler hızla yükseliyor. Evlerinin yeniden yapılmasından büyük mutluluk duyan vatandaşlar "Devletin desteği olmasa evimizi yapamazdık. Gönül rahatlığıyla oturacağız" ifadelerini kullandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, yaklaşık 1.5 milyon riskli yapının bulunduğu, 600 bin yapının ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu İstanbul'da başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyasına katılan vatandaşlar, riskli binalarının yerine devlet desteği ile depreme dayanıklı binalar yaptırıyor.
Her bir konut için 700 bin TL'si hibe, 700 bin TL'si kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon TL'lik desteğin verildiği kampanyadan faydalanan vatandaşların başlattığı inşaat çalışmaları hızla sürüyor.
KAMPANYADA YENİ DÖNEM
Geçtiğimiz yıl 26 Nisan- 2 Haziran arasında gerçekleşen ilk başvuru döneminde 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talebin toplandığı kampanyanın yeni dönemi 8 Ağustos'ta başladı.
Destek kampanyasından faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan Bakan Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet- millet el ele, omuz omuza yapacağız" mesajını verdi.
'EVİMİZDE RAHAT UYUYAMIYORDUK'
Kurum'un paylaştığı görüntülerde kampanya desteğiyle depreme dayanıklı ve güvenli yapılar yapıldığına dikkat çeken vatandaşlar, tüm İstanbulluları bu destekten faydalanmaya davet etti. Evinin inşaatı devam eden vatandaşlardan biri olan Aşur Türköz, "Kampanya bizim için güvence oldu. Denetimler üst seviyede, binanın temelinden bitimine kadar yapılar kontrol ediliyor. Kendimiz yaptırmak istesek, bu denli ince ayrıntıya baktırıp denetletemezdik. Eski evimizdeyken rahat uyuyamıyorduk, tedirgin oluyorduk. Artık rahatça uyuyabiliriz. Depreme dayanıklı yeni binamızda gönül rahatlığıyla oturabiliriz" dedi.
'VERİLEN SÖZLER TUTULDU'
Hak sahibi vatandaşlardan Hacı Tura ise daha önce maddi yetersizlik nedeniyle yenileyemedikleri evlerini şimdi devletin sağladığı kredi ve hibeyle dönüştürebildiklerini belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan açıklayınca gidip başvurumuzu yaptık. Yoksa yaptıramazdık" derken, Fatih Şeşen ise, "Devlet burada yine babalığını gösterdi, vatandaşına el uzattı. Devletimiz herkesin huzur içinde evlerine taşınmasını istiyor. Bakan Murat Kurum bu projeyi başlattığından beri, verdiği tüm sözleri tuttu" sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.
'YARISI BİZDEN KAMPANYASI'
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın desteğiyle İstanbul'da başlatılan 'Yarısı Bizden Kampanyası', riskli konutlarını dönüştürmek isteyenlere büyük kolaylıklar sağlıyor. Proje kapsamında hak sahiplerine 700 bin TL'si hibe, 700 bin TL'si kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon TL destek veriliyor. Kredi geri ödemeleri ise yapı ruhsatının alınmasından 2 yıl sonra başlıyor. 10 yıl vadeli kredinin ödemesinin başladığı ilk yıl faiz uygulanmıyor.
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