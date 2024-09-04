Yarısı Bizden kampanyasına yoğun ilgi: Konutlar yükseliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, yaklaşık 1.5 milyon riskli yapının bulunduğu, 600 bin yapının ise yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu İstanbul'da başlattığı 'Yarısı Bizden' kampanyasına katılan vatandaşlar, riskli binalarının yerine devlet desteği ile depreme dayanıklı binalar yaptırıyor.

Arşiv

Her bir konut için 700 bin TL'si hibe, 700 bin TL'si kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon TL'lik desteğin verildiği kampanyadan faydalanan vatandaşların başlattığı inşaat çalışmaları hızla sürüyor.

KAMPANYADA YENİ DÖNEM

Geçtiğimiz yıl 26 Nisan- 2 Haziran arasında gerçekleşen ilk başvuru döneminde 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin talebin toplandığı kampanyanın yeni dönemi 8 Ağustos'ta başladı.

Destek kampanyasından faydalanan vatandaşların görüşlerini ve devam eden inşaatlara ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşan Bakan Kurum, "Yarısı Bizden kampanyamızda yeni dönemi başlattık. İstanbul'da dönüşümü başaracağız. Bunu devlet- millet el ele, omuz omuza yapacağız" mesajını verdi.