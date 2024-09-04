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Başkan Erdoğan'dan Sivas Kongresi’nin yıl dönümüne ilişkin mesaj

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 09:07 Güncelleme: 04.09.2024 09:14
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Başkan Erdoğan’dan Sivas Kongresi’nin yıl dönümüne ilişkin mesaj

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Sivas Kongresi’nin yıl dönümüne yönelik yaptığı paylaşımda "Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularla selamlıyorum. Sivas'ta yakılan meşale muasır medeniyet yürüyüşünde yolumuzu aydınlatıyor." ifadelerini kullandı.

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