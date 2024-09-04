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Terörde çözülmeler sürüyor! Irak'ın kuzeyinden kaçan PKK'lı teslim oldu

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 19:43
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Terörde çözülmeler sürüyor! Irak’ın kuzeyinden kaçan PKK’lı teslim oldu

Terörle mücadele hem yurt içinde hem de sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK'lı terörist, Habur'daki hudut karakoluna teslim oldu.

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