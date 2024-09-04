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Milli halterci Nazmiye Muratlı'dan bronz madalya

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 19:52 Güncelleme: 04.09.2024 19:52
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Milli halterci Nazmiye Muratlı’dan bronz madalya

PARİS 2024 Paralimpik Oyunları'nda yarışan milli para halterci Nazmiye Muratlı, kadınlar 45 kiloda mücadele ederek bronz madalyanın sahibi oldu.

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