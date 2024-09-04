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Almanya Başbakanı Scholz'den Rusya'ya eleştiri: "İzin vermeyeceğim"

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 18:33 Güncelleme: 04.09.2024 18:35
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Almanya Başbakanı Scholz’den Rusya’ya eleştiri: İzin vermeyeceğim

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın kitlesel olarak silahlanmasını eleştirdi. Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmakla Avrupa'nın barış düzeninin temellerini yıktığını belirtti.

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