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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe! 5 terörist sarı torbada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 20:13 Güncelleme: 04.09.2024 20:32
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Irak’ın kuzeyinde PKK’ya ağır darbe! 5 terörist sarı torbada

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde havadan ve karadan düzenlenen operasyonlarla devam ederken ağır darbeler alan PKK kahraman Mehmetçik'in titiz çalışmaları ile iyice köşeye sıkıştı. Son olarak teröre darbe Irak'In kuzeyinde vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Kandil'de 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

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