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Ermenistan Nahçıvan'daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 20:40
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Ermenistan Nahçıvan’daki Azerbaycan mevzilerine ateş açtı

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna bağlı birliklerin Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki Azerbaycan mevzilerine ateş açtığını duyurdu.

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