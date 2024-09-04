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Sisi'den ilk ziyaret ilk mesaj: Yeni bir dostluk başlatma iradesi | Ankara'da kritik randevu

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 18:49 Güncelleme: 04.09.2024 17:05
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Sisi’den ilk ziyaret ilk mesaj: Yeni bir dostluk başlatma iradesi | Ankara’da kritik randevu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı ziyaretin ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi de Ankara'ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan ile Sisi aynı araçla havalimanından ayrılarak Külliye'ye geçti. Külliye'de Sisi için resmi tören yapıldı. Sisi, Türkiye ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunurken "Ziyaretim yeni bir dostluk başlatma iradesini yansıtıyor." dedi. Başkan Erdoğan ile Sisi'nin Külliye'de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Mısır arasındaki ikili ilişkiler ve Gazze konusu ele alındı.

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