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Togg T10X’e özel finansman desteği geliyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 18:20
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Togg T10X’e özel finansman desteği geliyor

Togg, eylül ayı boyunca mevcut T10X versiyonları için geçerli 700 bin TL krediye faizsiz 12 ay vade veya yüzde 2,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneğini kullanıcılarla buluşturmaya başladı.

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