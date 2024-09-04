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Dilan- Engin Polat hakim karşısına çıktı! Polat çiftinden 'Pes' dedirten sözler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 09:18 Güncelleme: 04.09.2024 17:21
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Dilan- Engin Polat hakim karşısına çıktı! Polat çiftinden ’Pes’ dedirten sözler...

Kara para aklama suçlamasıyla haklarında dava açılan Dilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına bugün başlandı. Davanın ilk duruşmasında, Polat çiftinin verdiği cevaplar dikkat çekti. Hakim kaşısına ilk kez çıkan Polat çifti, "işsizis hiçbir maddi gelirimiz yok" sözleriyle gündem oldu. İşte davaya ilişkin tüm detaylar...

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