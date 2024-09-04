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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye'ye geliyor

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 18:49 Güncelleme: 04.09.2024 00:15
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Türkiye’ye geliyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi, Türkiye'ye resmî ziyarette bulunacak. Görüşmede, Türkiye-Mısır ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, ikili iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar atılacak.

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