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Milli tenisçi Atakan Karahan çeyrek finale yükseldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 21:21 Güncelleme: 04.09.2024 21:26
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Milli tenisçi Atakan Karahan çeyrek finale yükseldi

Türkiye Tenis Federasyonu, milli sporcu Atakan Karahan'ın New York'ta düzenlenen sezonun son grand slam tenis turnuvasında ABD Açık'ın gençler kategorisinde çeyrek finale yükseldiğini bildirdi.

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