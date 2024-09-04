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İşgücü Uyum Programı için başvurular başladı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 21:27
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İşgücü Uyum Programı için başvurular başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde hayata geçirdiğimiz İşgücü Uyum Programı (İUP) için başvurular başladı" dedi.

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