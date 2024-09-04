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Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi yolcu etti: Rabia işareti dikkat çekti

Kübra Kılıç ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 20:50 Güncelleme: 04.09.2024 21:07
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Başkan Erdoğan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi’yi yolcu etti: Rabia işareti dikkat çekti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ile düzenledikleri ortak basın toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin balkonunda sohbet etti. İki liderin sohbeti sonrası Türkiye'den ayrılan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi Başkan Erdoğan ve üst düzey yetkililer yolcu etti. Başkan Erdoğan'ın Sisi'yi yolcularken yaptığı Rabia işareti dikkatlerden kaçmadı.

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