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Kayserilioğlu'na "Cumhurbaşkanına hakaret"ten dava! 4 yıl hapis istemi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 21:39 Güncelleme: 04.09.2024 21:39
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Kayserilioğlu’na Cumhurbaşkanına hakaretten dava! 4 yıl hapis istemi

İzmir'de bir sokak röportajında kullandığı ifadeler sonrası hakkında "Halkın bir kesimini alenen aşağılama" suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Dilruba Kayserilioğlu hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla da dava açıldı. Kayserilioğlu'nun 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

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