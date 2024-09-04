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ABD'den Rusya'ya "seçime müdahale" suçlaması

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 21:36
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ABD’den Rusya’ya seçime müdahale suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı, Rusya'ya bağlı bazı sosyal medya platformaları ile medya kuruluşlarını 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimine müdahale etmeye çalışmakla suçladı.

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