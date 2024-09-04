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Golbol Kadın Milli Takımı finale yükseldi

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 23:36 Güncelleme: 04.09.2024 23:36
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Golbol Kadın Milli Takımı finale yükseldi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde Brezilya'yı 3-1 yenerek finale yükseldi. Milliler yarın İsrail ile karşılaşacak.

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