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Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 17:44
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Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yavuz Güney'in ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.

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