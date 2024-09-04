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Bakan Tunç'tan İmamoğlu'na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 17:58 Güncelleme: 04.09.2024 19:25
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Bakan Tunç’tan İmamoğlu’na sert tepki: Kimse yargıya parmak sallayamaz

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP'li İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargı hakkındaki "Hodri meydan" sözlerine sert tepki göstererek "Görülmekte olan bir davaya yönelik tehdit içeren sözler söylemek yakışmaz. Kimse yargıya parmak sallayamaz, tehdit edemez. Millet bu tavırlar içerisine girenlere karşı da gerektiğinde cevabını vermeyi bilir" dedi.

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