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Yeniden Refah Partisi'nde istifa çatlağı! Belediye başkanı ayrılığı duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 18:08 Güncelleme: 03.09.2024 18:29
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Yeniden Refah Partisi’nde istifa çatlağı! Belediye başkanı ayrılığı duyurdu

Son dönemlerde istifaların yaşandığı Yeniden Refah Partisi'nde ayrılıkların ardı arkası kesilmiyor. Konya'da Yeniden Refah Partisi Yalıhüyük Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve belediye meclis üyeleri Yeniden Refah Partisi'nden istifa ettiklerini açıkladı.

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