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Bakan Bolat'tan İsveç'te diplomasi trafiği

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 17:26
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Bakan Bolat’tan İsveç’te diplomasi trafiği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği İsveç’te Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell ile bir araya geldi.

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