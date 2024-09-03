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TBMM Başkanı Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 15:01
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TBMM Başkanı Kurtulmuş MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi. Kurtulmuş, görüşmenin ardından "Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk" dedi

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