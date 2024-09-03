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Hamas'tan ateşkes açıklaması: Çözüm olmazsa ABD çekiliyor

Tülay Tosun ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 15:36 Güncelleme: 03.09.2024 15:51
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Hamas’tan ateşkes açıklaması: Çözüm olmazsa ABD çekiliyor

Türkiye Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Hamas ile İsrail arasında devam eden müzakerelerin 3 temel noktada sürdüğünü açıkladı. Hamas yetkilileri, ABD'nin müzakereleri 2 hafta daha sürdüreceğini, çözüm olmazsa görüşmelerden çekileceğini bildirdi. Hamas konuyla ilgili, "Bu son derece tehlikeli bir karar çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz." dedi.

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