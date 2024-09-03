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CHP'de kıyım! Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlere ihraç

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:41 Güncelleme: 03.09.2024 09:52
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CHP’de kıyım! Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlere ihraç

CHP içerisinde sular durulmuyor. Genel Başkan Özgür Özel'in geçtiğimiz gün eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile yediği yemeğin ardından yine şok bir gelişme yaşandı. Yüksek Disiplin Kurulu, partide önemli görevde bulunan ve Kılıçdaroğlu'na yakın olduğu bilinen 4 isim hakkında ihraç kararı verdi.

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