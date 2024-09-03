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AK Parti'de kongre süreci başladı: Başkan Erdoğan imzaladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.09.2024 09:25 Güncelleme: 03.09.2024 17:09
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AK Parti’de kongre süreci başladı: Başkan Erdoğan imzaladı

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'de gündeme gelen 'değişim' çalışmalarına yönelik ilk adım Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bugün gerçekleştirilen MKYK toplantısında atıldı. Başkan Erdoğan AK Parti'yi kongreye götürecek kararı imzalarken kongre süreci başlıyor.

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