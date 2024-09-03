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Büyük kongre hazırlığı! AK Parti MKYK bugün toplanıyor

Büyük kongre hazırlığı! AK Parti MKYK bugün toplanıyor

Damla Karasu
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 09:22
Güncelleme:03.09.2024 09:22
AK Parti MKYK Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantıda kongre başlatma kararı alınacak, takvim kesinleşecek. Ağustos enflasyonu bugün açıklanacak. Enflasyon beklentisi en düşük yüzde 2,21, en yüksek yüzde 3,10 oldu. Geçen ay enflasyon yıllık bazda ise yüzde 61,78'e geriledi. Detayları A Haber editörü Arzu Fidanverdi aktardı.
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