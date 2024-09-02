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TSYD'ye 'tesettür yasağı' soruşturması! Merve İzmirlioğlu suç duyurusunda bulundu

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Giriş: 02.09.2024 18:52 Güncelleme: 02.09.2024 19:27
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TSYD’ye ’tesettür yasağı’ soruşturması! Merve İzmirlioğlu suç duyurusunda bulundu

Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi Mehmet İzmirlioğlu eşini Beşiktaş’taki derneğin yüzme havuzuna götürmüş, iddiaya göre eşi başörtülü olduğu için tesise alınmamıştı. Olay sonrası Merve İzmirlioğlu suç duyurusunda bulunurken, ilk kez A Haber'e konuştu.

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