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İzmir'de ABD'li 2 askeri personele saldıran 15 şüpheli gözaltında | ABD Ankara Büyükelçiliği'nden teşekkür

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 19:38 Güncelleme: 02.09.2024 19:44
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İzmir’de ABD’li 2 askeri personele saldıran 15 şüpheli gözaltında | ABD Ankara Büyükelçiliği’nden teşekkür

İzmir'de Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri ABD vatandaşı sivil giyimli 2 askeri personele saldırıda bulundu. İzmir Valiliği konuya ilişkin yaptığı açıklamada 15 şüphelinin gözaltına alındığını açıklandı. ABD Ankara Büyükelçiliği de olaya hızlı müdahale edilmesinden ve olayla ilgili soruşturma başlatılması nedeniyle Türk makamlarına teşekkür etti.

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