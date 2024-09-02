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Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz

DHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 16:26 Güncelleme: 02.09.2024 16:31
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Bakan Şimşek: Yıllık cari dengede önemli bir düşüş bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, temmuz ve ağustosta yıllık cari dengede önemli düşüş beklendiğini, geçen yıl mayısta 57 milyar dolar olan yıllık cari açığın ağustos itibarıyla yaklaşık 16 milyar dolara gerilemesinin öngörüldüğünü açıkladı.

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