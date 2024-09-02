CB Yardımcısı Yılmaz OVP için tarih verdi: 5 Eylül'de açıklayacağız
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programa ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Uzun süredir çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Yılmaz 2025-2027 yıllarını kapsayacak olan OVP takviminin netleştiğini belirterek 5 Eylül Perşembe günü açıklayacaklarını kaydetti. OVP'de temel çerçevenin enflasyonu düşürmek olduğunu kaydeden Yılmaz ana çerçevelerin depremin yaralarını sarmak, büyüme ve istihdamı korumak olduğunu vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Orta Vadeli Program hakkında açıklama yapan Yılmaz, programın açıklanacağı tarihi verdi.
OVP ile ilgili uzun süredir çalışmalar yürüttüklerini aktaran Yılmaz, Strateji Bütçe Başkanlığı ve Hazine Bakanlığının da yoğun mesai harcadığını belirterek "Bir taraftan teknik çalışmalar yürütüyor kurumlarımız, Strateji Bütçe Başkanlığımız Cumhurbaşkanımıza bağlı biliyorsunuz yoğun bir şekilde bu konuları çalışıyor. Hazine Maliye Bakanlığımız yine yoğun bir şekilde mesai sarf etti. Diğer ilgili tüm bakanlıklarımız çalıştılar fakat teknik çalışmalarla da yetinmedik. İlgili tüm kesimlerle katılımcı bir anlayışla istişare sürecini de yine yürüttük." şeklinde konuştu.
OVP İÇİN TARİH VERDİ!
Orta Vadeli Programı 5 Eylül Perşembe günü açıklayacaklarını duyuran Yılmaz Çalışmaların tamamlandığını söyledi ve şu şekilde konuştu:
"Takvim olarak da şunu ifade edebilirim önümüzdeki perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız perşembe günü 5 Eylül'de güncel Orta Vadeli Programımızı toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak."
Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:
"Geçen yıl yaptığımız gibi bu yılda çalışan kesimlerle, sendikalarla, işveren kesimlerle, esnafla, tarım kesimi ile bütün kesimlerle ben bizzat toplantılar yaptım. Sayın bakanlarımız her biri kendi alanında bu istişareleri yaptılar ve bu güncel OVP'yi hem teknik çalışmaların hem de istişarelerin sonucuna göre yenilemiş olacağız.
"HEDEF ENFLASYONU DÜŞÜRMEK"
"Burada temel çerçevemiz değişmiyor. Ana çerçevemiz belli, enflasyonu düşürmek. Depremin yaralarını sarmak bunları yaparken büyümemizi istihdamımızı korumak. Bir taraftan da kalıcı sosyal refahı arttırmak, vatandaşımıza insanımıza bütün bu çabalarımızın sonuçlarını yansıtma.
OVP'DE 3 TEMEL GÜNCELLEME
"Bu çerçeve içinde üç temel güncelleme söz konusu. Birincisi makro ekonomik değerler, büyümeden tutun milli gelire, ihracattan turizme, makro rakamlarımızı güncellemiş olacağız. Enflasyon rakamları yine bunun içinde.
Diğer taraftan Orta Vadeli Program aynı zamanda bütçenin temelini oluşturur. Meclisimize hükümetimizin göndereceği bütçe teklifinin temel çerçevesinde Orta Vadeli Program şekillendirir. Temel büyüklükler dolayısıyla burada ifade edilmiş ve toplumla paylaşılmış olacak."
"Bütçe büyüklüklerimiz bütçe açığımızın ne olacağı harcamalarımız, gelirlerimiz bütün bu rakamlar Orta Vadeli Programımıza yer alacak."
"3'üncü boyut ise yapısal reformlar. Yapısal reformlar konusunda da geçen yıldan bugüne yaptıklarımız var. Henüz yapılmayanlar var. Üzerinde çalıştığımız konular var.
Burada geldiğimiz noktayı da yine istişarelerimizin yine sonuçları var. Bunları da yansıtacağız yani 3 Ayaklı bir strateji ile hareket ediyoruz. Para politikaları maliye politikaları ve yapısal reformlar bunu yine güncel Orta Vadeli Programımızda göreceksiniz."
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