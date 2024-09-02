CB Yardımcısı Yılmaz OVP için tarih verdi: 5 Eylül’de açıklayacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.

OVP İÇİN TARİH VERDİ!

Orta Vadeli Programı 5 Eylül Perşembe günü açıklayacaklarını duyuran Yılmaz Çalışmaların tamamlandığını söyledi ve şu şekilde konuştu:

"Takvim olarak da şunu ifade edebilirim önümüzdeki perşembe günü sabah saatlerinde bir planlama yapmış durumdayız. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması ve Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor. Bu süreci de takip ederek planımız perşembe günü 5 Eylül'de güncel Orta Vadeli Programımızı toplumumuzla, kamuoyuyla paylaşmak."

Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Geçen yıl yaptığımız gibi bu yılda çalışan kesimlerle, sendikalarla, işveren kesimlerle, esnafla, tarım kesimi ile bütün kesimlerle ben bizzat toplantılar yaptım. Sayın bakanlarımız her biri kendi alanında bu istişareleri yaptılar ve bu güncel OVP'yi hem teknik çalışmaların hem de istişarelerin sonucuna göre yenilemiş olacağız.